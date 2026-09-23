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HQ167/40
Zaručene hladké oholenie
Každý rok vaše čepele prekonajú vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mt. Everestu... 49-krát! Pri takom zaťažení sa aj tie najlepšie materiály opotrebujú. Udržujte špičkový výkon svojho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy každých 12 mesiacov.
Lift & Cut
3 hlavy
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Použitie strojčeka v sprche šetrí čas a poskytne vám svieži pocit z mokrého holenia.
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