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holiace hlavy

HQ167/40

Zaručene hladké oholenie

Každý rok vaše čepele prekonajú vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mt. Everestu... 49-krát! Pri takom zaťažení sa aj tie najlepšie materiály opotrebujú. Udržujte špičkový výkon svojho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy každých 12 mesiacov.

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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každých 12 mesiacov

Zaručene hladké oholenie

  • Lift & Cut

  • 3 hlavy

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Mokré použitie

Mokré použitie

Použitie strojčeka v sprche šetrí čas a poskytne vám svieži pocit z mokrého holenia.

Technické špecifikácie

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