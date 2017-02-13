Tento produkt už nie je dostupný
CloseCut
1 hlava
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ4 körkések
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ4 körkések