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  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

HQ4

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Zaručene hladké oholenie
Každý rok vaše čepele prekonajú vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mt. Everestu... 49-krát! Pri takom zaťažení sa aj tie najlepšie materiály opotrebujú. Udržujte špičkový výkon svojho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy raz za 2 roky.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • CloseCut

  • 1 hlava

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Mikrodrážka pre hladšie oholenie

Mikrodrážka pre hladšie oholenie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
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2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ4 körkések

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ4 körkések

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