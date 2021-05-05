VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ6645/16

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Hladké oholenie
Model HQ6645 bol vytvorený tak, aby vám poskytol hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Systém Reflex Action je kombinovaný s technológiou Super Lift & Cut, vďaka čomu garantuje hladké a pohodlné oholenie.
Zobraziť všetky výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Hladké oholenie

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre flexibilné a hladšie oholenie.

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Ostré čepele vášho strojčeka Philips priľnú čo najbližšie k pokožke, čím dosiahne výnimočnú hladkosť.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super holící strojek za pár korun

Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.

Výhody

Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic

Nevýhody

nevšiml jsem protože je dokonalý

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 