Tento produkt už nie je dostupný
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre flexibilné a hladšie oholenie.
Ostré čepele vášho strojčeka Philips priľnú čo najbližšie k pokožke, čím dosiahne výnimočnú hladkosť.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Výhody
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Nevýhody
nevšiml jsem protože je dokonalý
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025