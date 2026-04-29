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Holiace strojčeky na tvár
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Shaver series 3000 Elektrický holiaci strojček
Tento produkt už nie je dostupný
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HQ8270/21
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Návod na použitie
Všetko (2)
Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
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Electric shaver & ShaverUpevňovací rám holiacich hláv
Sieťový adaptér
Napájací adaptér HQ8505
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