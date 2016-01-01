Tento produkt už nie je dostupný
DualPrecision
2 hlavy
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.
4.4
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Overený kupujúci
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/40 głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/40 głowice golące
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 körkések
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 körkések