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  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
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  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie
  • Výnimočne hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

SmartTouch-XLElektrický holiaci strojček

HQ9070/16

3
| (2) Recenzie
Výnimočne hladké oholenie
Pre mužov, ktorí chcú len to najlepšie, kombinuje dvojhlavový holiaci strojček SmartTouch-XL pokročilé holiace hlavy Speed-XL s jedinečným systémom sledovania kontúr SmartTouch pre rýchle, hladké oholenie s menším podráždením.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Perfektná hladkosť aj v najneprístupnejších oblastiach

Výnimočne hladké oholenie

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Priložte čepele čo najbližšie k pokožke, čím dosiahnete výnimočnú hladkosť.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

4
3
2

11/12/2016

Česká republika

Česká republika

po deseti letech zkušeností super strojek

Koupil bych si nový, ale když tento ještě po deseti letech funguje a to dokonce s původním břitem. A to mám velmi tvrdé fousy a holím se denně. Jde se holit i s připojením na elektriku, což spousta dnešních strojků neumí. Baterku nabíjím i po deseti letech tak jednou za měsíc. Super velikost na cestování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek

28/12/2015

Česká republika

Česká republika

Vyhozené peníze

Velmi špatně holí delší fousy. (3dny a více...) Prakticky nemožné je oholit beze zbytků části krku a pod bradou. Zůstávají ležaté dlouhé fousy. Celá akce se musí dokončit klasickou žiletkou. V tento okamžik strojek ztrácí naprosto smysl.

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 