Tento produkt už nie je dostupný
HQ9070/16
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.
Priložte čepele čo najbližšie k pokožke, čím dosiahnete výnimočnú hladkosť.
3.0
z 5
2
Recenzie
Pjotr
11/12/2016
Česká republika
po deseti letech zkušeností super strojek
Koupil bych si nový, ale když tento ještě po deseti letech funguje a to dokonce s původním břitem. A to mám velmi tvrdé fousy a holím se denně. Jde se holit i s připojením na elektriku, což spousta dnešních strojků neumí. Baterku nabíjím i po deseti letech tak jednou za měsíc. Super velikost na cestování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek
DAMSI
28/12/2015
Česká republika
Vyhozené peníze
Velmi špatně holí delší fousy. (3dny a více...) Prakticky nemožné je oholit beze zbytků části krku a pod bradou. Zůstávají ležaté dlouhé fousy. Celá akce se musí dokončit klasickou žiletkou. V tento okamžik strojek ztrácí naprosto smysl.
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9070/16 Elektrický holicí strojek
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025