Tento produkt už nie je dostupný
HQ9160
Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.
Tri holiace kruhy poskytujú o 50 % viac holiacej plochy pre rýchle a hladké oholenie. *V porovnaní so štandardnými holiacimi hlavami.
Personal Comfort Control prispôsobí holiaci strojček typu vašej pokožky. Vyberte nastavenie „Normal (Normálne)“ pre rýchle a komfortne hladké oholenie. Vyberte nastavenie „Sensitive (Citlivé)“ pre hladké oholenie pre maximálne pohodlie pokožky.
4.7
z 5
3
Recenzie
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
prpan
27/12/2015
Česká republika
výborné vlastnosti
holí stříhá vrčí a dokonce jsem s ním spokojen a to moc
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
XAVER
08/08/2017
Česká republika
Overený kupujúci
4 roky vynikající, poté selhal akumulátor a nejsou potřebné ND.
4 roky jsem byl úplně spokojen. Po 4 létech začala klesat účinnost dobíjecí baterie (téměř až k nule) a podle sdělení servisní organizace v ČR se výrobek z důvodu nedostatku ND neopravuje. Je možno dosud používat se síťovým napájením.
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025