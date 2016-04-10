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  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky

Tento produkt už nie je dostupný

SmartTouch-XLElektrický holiaci strojček

HQ9190CC

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
Pre mužov, ktorí chcú len to najlepšie, v sebe tento dvojhlavový holiaci strojček SmartTouch-XL spája holiace hlavy Speed-XL s jedinečným systémom sledovania kontúr SmartTouch pre hladké oholenie s menším podráždením aj na ťažko dostupných miestach.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Perfektná hladkosť aj v najneprístupnejších oblastiach

Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.

Holiace hlavy Speed-XL – rýchle a hladké oholenie

Holiace hlavy Speed-XL – rýchle a hladké oholenie

Tri holiace kruhy poskytujú o 50 % viac holiacej plochy pre rýchle a hladké oholenie. *V porovnaní so štandardnými holiacimi hlavami.

Personal Comfort Control sa prispôsobí typu vašej pokožky

Personal Comfort Control sa prispôsobí typu vašej pokožky

Personal Comfort Control prispôsobí holiaci strojček typu vašej pokožky. Vyberte nastavenie „Normal (Normálne)“ pre rýchle a komfortne hladké oholenie. Vyberte nastavenie „Sensitive (Citlivé)“ pre hladké oholenie pre maximálne pohodlie pokožky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 