Tento produkt už nie je dostupný
Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.
Tri holiace kruhy poskytujú o 50 % viac holiacej plochy pre rýchle a hladké oholenie. *V porovnaní so štandardnými holiacimi hlavami.
Personal Comfort Control prispôsobí holiaci strojček typu vašej pokožky. Vyberte nastavenie „Normal (Normálne)“ pre rýchle a komfortne hladké oholenie. Vyberte nastavenie „Sensitive (Citlivé)“ pre hladké oholenie pre maximálne pohodlie pokožky.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
KJ69
10/04/2016
Polska
Najlepsza golarka jaką zrobił Philips
Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
witekp59
15/07/2015
Polska
jest doskonały
Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025