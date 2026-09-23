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Všetky rady

  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
  • Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie

Tento produkt už nie je dostupný

HomeCooker od Jamieho Olivera

HR1040/90

Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie

Zariadenie Philips Jamie Oliver HomeCooker s technológiou AutoStir umožňuje jemné súvislé miešanie na bezproblémové varenie kompletných jedál v jednej varnej nádobe, ako aj lahodných príloh. Vďaka takémuto miešaniu si môžete vychutnať varenie s voľnými rukami a venovať sa inej činnosti.

Zobraziť všetky výhody

S voľnými rukami a bez neustáleho dozerania sa môžete venovať niečomu inému

Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie

  • 1500 W

  • Miešač

  • Parná nádoba

Technológia miešania AutoStir

Technológia miešania AutoStir

Jemné, súvislé miešanie vďaka technológií AutoStir zaistí nielen to, že sa suroviny rovnomerne opečú, ale zároveň sa rozvinie aj chuť prísad, vďaka čomu bude chuť vášho jedla výraznejšia.

Časovač odpočítavania s pípnutím

Keď časovač odpočítavania na zariadení HomeCooker dosiahne nulu, jasné pípanie vás upozorní na to, aby ste sa vrátili späť do kuchyne a pokračovali vo varení.

Ľahko použiteľný časovač s rozsahom 0 až 99 minút

Ľahko použiteľný časovač s rozsahom 0 až 99 minút

Pomocou jednoducho použiteľného časovača QuickSet môžete nastaviť čas varenia v zariadení HomeCooker a ísť potom robiť niečo iné. Následne vás pípnutie upozorní na to, aby ste sa vrátili späť do kuchyne a pokračovali vo varení.

Technické špecifikácie

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