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HR1040/90
Jemné neustále miešanie pre chutnejšie varenie
Zariadenie Philips Jamie Oliver HomeCooker s technológiou AutoStir umožňuje jemné súvislé miešanie na bezproblémové varenie kompletných jedál v jednej varnej nádobe, ako aj lahodných príloh. Vďaka takémuto miešaniu si môžete vychutnať varenie s voľnými rukami a venovať sa inej činnosti.
1500 W
Miešač
Parná nádoba
Jemné, súvislé miešanie vďaka technológií AutoStir zaistí nielen to, že sa suroviny rovnomerne opečú, ale zároveň sa rozvinie aj chuť prísad, vďaka čomu bude chuť vášho jedla výraznejšia.
Keď časovač odpočítavania na zariadení HomeCooker dosiahne nulu, jasné pípanie vás upozorní na to, aby ste sa vrátili späť do kuchyne a pokračovali vo varení.
Pomocou jednoducho použiteľného časovača QuickSet môžete nastaviť čas varenia v zariadení HomeCooker a ísť potom robiť niečo iné. Následne vás pípnutie upozorní na to, aby ste sa vrátili späť do kuchyne a pokračovali vo varení.
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