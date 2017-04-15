Tento produkt už nie je dostupný
Jednoduchá príprava zdravého jedla
Ponorný mixér Philips kombinuje 300 wattový výkon s čepeľou Double Action, čím poskytuje vynikajúce krémové výsledky – polievky, pyré a mixované nápoje. Príprava zdravej stravy ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
300 W, plastové rameno
Dvojčinný nôž
0,5 l nádoba, nástavec na sekanie
1 rýchlosť
Výkonný 300 W motor na spracovanie rôznych prísad.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
silvinka
15/04/2017
Slovensko
silvinka
mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
majka
09/11/2013
Česká republika
Výrobek má vynikající schopnosti.
S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér