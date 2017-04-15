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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1342/00

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Jednoduchá príprava zdravého jedla

Ponorný mixér Philips kombinuje 300 wattový výkon s čepeľou Double Action, čím poskytuje vynikajúce krémové výsledky – polievky, pyré a mixované nápoje. Príprava zdravej stravy ešte nikdy nebola taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Mixér na výborné polievky, pyré a mixované nápoje

Jednoduchá príprava zdravého jedla

  • 300 W, plastové rameno

  • Dvojčinný nôž

  • 0,5 l nádoba, nástavec na sekanie

  • 1 rýchlosť

Výkonný 300 W motor

Výkonný 300 W motor

Výkonný 300 W motor na spracovanie rôznych prísad.

Čepeľ Double Action poseká všetky prísady

Čepeľ Double Action poseká všetky prísady

Nádoba na odkladanie polievok, pyré alebo miešaných nápojov

Nádoba na odkladanie polievok, pyré alebo miešaných nápojov

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

15/04/2017

Slovensko

Slovensko

silvinka

mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

09/11/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek má vynikající schopnosti.

S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

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