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ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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ponorný mixér

HR1350

ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips

  • PDF súbor, 2 MB
  • 13 March 2026

Ponorný mixér Philips vám pomocou svojho výkonného 250 wattového motora pomôže jednoducho pripraviť výborné polievky, pyré a mixované nápoje.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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