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Tento produkt už nie je dostupný

HR1351/60

HR1351/60

4.4

| (39) Recenzie | 84% Odporúča tento produkt

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4.4

z 5

39

Recenzie

84%

Odporúča tento produkt

28/06/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

11/04/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Świetny blender!!! Polecam!!!

Polecam produkt jak najbardziej. Jestem bardzo z niego zadowolona. Łatwy w użyciu, prezentuje ładny wygląd. Mocny silnik rozdrabnia różne owoce warzywa. Użyteczny jako mikser. Jest niezbędnym urządzeniem w mojej kuchni. Zakupiłam produkt niedawno, używam prawie na codzień i nie żałuję zakupu Polecam!!!

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

27/07/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

blender pomcny w malym domostwie

blender pomocny w malym gospodarstwie domowym.Latwosc utrzymania czystosci.Doskonaly przyObrobce owocow w okresie lata.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

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