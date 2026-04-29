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ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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ponorný mixér

HR1351/70

ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips

  • PDF súbor, 2 MB
  • 13 March 2026

Ponorný mixér Philips Vám pomocou svojho výkonného 250 wattového motora a sekacieho nástavca pomôže jednoducho pripraviť výborné polievky, pyré a mixované nápoje.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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