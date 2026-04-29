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ponorný mixér
Tento produkt už nie je dostupný
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HR1351/70
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User Manual Philips
Ponorný mixér Philips Vám pomocou svojho výkonného 250 wattového motora a sekacieho nástavca pomôže jednoducho pripraviť výborné polievky, pyré a mixované nápoje.
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