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ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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ponorný mixér

HR1357

ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips

  • PDF súbor, 1.1 MB
  • 11 March 2024

Ponorný mixér Philips v sebe spája 300-wattový výkon s dvojitou čepeľou Double Action, čím umožní pripraviť dokonale krémové polievky, pyré aj kokteily. Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti.

  • PDF súbor
  • 31 March 2024

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