Tento produkt už nie je dostupný
600 W
Plastové rameno
Sekací nástavec a 1 príslušenstvo
Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.
Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom zabezpečia komfort pri používaní produktu.
4.8
z 5
30
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
EDYTA77
23/03/2016
Polska
SUPER PRODUKT POLECAM
CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Zoe41
29/12/2015
Polska
Overený kupujúci
super sprzęt podręczny
łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Klaudiusz
19/09/2015
Polska
Overený kupujúci
BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.
[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny