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  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
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  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1363/00

4.8
| (30) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 600-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!
Zobraziť všetky výhody

Mixér s dvojsmernou čepeľou

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

  • 600 W

  • Plastové rameno

  • Sekací nástavec a 1 príslušenstvo

Detachable plastic bar

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom

Rúčka a tlačidlá s príjemným povrchom zabezpečia komfort pri používaní produktu.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

30

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

23/03/2016

Polska

Polska

SUPER PRODUKT POLECAM

CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

29/12/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

super sprzęt podręczny

łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

19/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.

[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

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