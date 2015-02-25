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  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1364/00

5

| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 600-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Mixér s dvojsmernou čepeľou

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

  • 600 W

  • Plastové rameno

  • Sekací nástavec a príslušenstvo

Výkonný 600 wattový motor

Výkonný 600 wattový motor

Rozmixovanie potravín za pár sekúnd.

Pre najtvrdšie prísady

Pre najtvrdšie prísady

Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

20/12/2013

Polska

Polska

Godny polecenia

Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

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