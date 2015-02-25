Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 600-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!
600 W
Plastové rameno
Sekací nástavec a príslušenstvo
Rozmixovanie potravín za pár sekúnd.
Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.
Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
dawidsab
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
paulinamarlena
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
SylwiaWP
20/12/2013
Polska
Godny polecenia
Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny