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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90

Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionPonorný mixér

HR1371/90

4.3

| (13) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt

Viac výkonu pre profesionálne výsledky

Čerstvé kvalitné jedlo predstavuje niečo, čo ocení každý domáci šéfkuchár. Ale nemusíte byť profesionálnym kuchárom, aby ste ho pripravili. S novým ponorným mixérom Philips môžete dosiahnuť profesionálne výsledky vo svojej vlastnej kuchyni, a to rýchlo a jednoducho.

Zobraziť všetky výhody

Výkonný 700 wattový motor a dvojitá čepeľ

Viac výkonu pre profesionálne výsledky

  • 700 W, kovové rameno

  • Dvojčinný nôž

  • 1 l nádoba, nástavec na sekanie

  •  5 rýchlostí + turbo

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.

Viacero rýchlostí a tlačidlo turbo

Viacero rýchlostí a tlačidlo turbo

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie (1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

13

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

3

15/02/2015

Polska

Polska

bardzo dobry blender

super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

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