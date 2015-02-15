Tento produkt už nie je dostupný
Viac výkonu pre profesionálne výsledky
Čerstvé kvalitné jedlo predstavuje niečo, čo ocení každý domáci šéfkuchár. Ale nemusíte byť profesionálnym kuchárom, aby ste ho pripravili. S novým ponorným mixérom Philips môžete dosiahnuť profesionálne výsledky vo svojej vlastnej kuchyni, a to rýchlo a jednoducho.
700 W, kovové rameno
Dvojčinný nôž
1 l nádoba, nástavec na sekanie
5 rýchlostí + turbo
Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.
Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie (1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.
4.3
z 5
13
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
ROBERTOxxxxxxxxxxx
15/02/2015
Polska
bardzo dobry blender
super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
kubawro
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
magda88
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny