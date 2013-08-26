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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionPonorný mixér

HR1372/90

2.7

| (6) Recenzie

Viac výkonu pre profesionálne výsledky

Čerstvé kvalitné jedlo predstavuje niečo, čo ocení každý domáci šéfkuchár. Ale nemusíte byť profesionálnym kuchárom, aby ste ho pripravili. S novým ponorným mixérom Philips môžete dosiahnuť profesionálne výsledky vo svojej vlastnej kuchyni, a to rýchlo a jednoducho.

Zobraziť všetky výhody

Výkonný 700 wattový motor a dvojitá čepeľ

Viac výkonu pre profesionálne výsledky

  • 700 W

  • Kovové rameno, dvojčinný nôž

  • Sekací nástavec a 2 ks príslušenstva

  •  5 rýchlostí + turbo

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.

Viacero rýchlostí a tlačidlo turbo

Viacero rýchlostí a tlačidlo turbo

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie (1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.7

z 5

6

Recenzie

4
2

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Kupoval jsem ho v rychlosti, ale rozhodně nelituji.

Jednoduchý na ovládání a používání, vynikající výkon, který je nutný, vyhovující příslušenství a přitom skladný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výborný

Vše funguje jak má. Uvítal bych více barevných variant.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

03/10/2015

Česká republika

Česká republika

Nedoporučuji

Výrobek obsahuje nekvalitní plastové převodové součásti uprostřed víček na nádoby.

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

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