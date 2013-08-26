Tento produkt už nie je dostupný
HR1372/90
Viac výkonu pre profesionálne výsledky
Čerstvé kvalitné jedlo predstavuje niečo, čo ocení každý domáci šéfkuchár. Ale nemusíte byť profesionálnym kuchárom, aby ste ho pripravili. S novým ponorným mixérom Philips môžete dosiahnuť profesionálne výsledky vo svojej vlastnej kuchyni, a to rýchlo a jednoducho.
700 W
Kovové rameno, dvojčinný nôž
Sekací nástavec a 2 ks príslušenstva
5 rýchlostí + turbo
Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.
Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie (1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.
2.7
z 5
6
Recenzie
mole
26/08/2013
Česká republika
Kupoval jsem ho v rychlosti, ale rozhodně nelituji.
Jednoduchý na ovládání a používání, vynikající výkon, který je nutný, vyhovující příslušenství a přitom skladný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Krdcha
18/08/2013
Česká republika
výborný
Vše funguje jak má. Uvítal bych více barevných variant.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Aja27
03/10/2015
Česká republika
Nedoporučuji
Výrobek obsahuje nekvalitní plastové převodové součásti uprostřed víček na nádoby.
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér