Tento produkt už nie je dostupný
Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
Vďaka bezšnúrovému ponornému mixéru značky Philips z kolekcie Philips Aluminium Collection nadobúda pohodlie používania úplne nový rozmer. Tento ponorný mixér disponuje tou najnovšou bezšnúrovou technológiou a moderným dizajnom, a tým vám poskytuje maximálnu slobodu a jednoduché použitie.
Bez šnúry
kovové rameno
3 doplnky
Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
jula42
15/05/2012
Polska
Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.
Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Mike
20/05/2012
Polska
Bardzo wygodny
Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378 blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378 blender ręczny