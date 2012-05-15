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  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete
  • Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete

Tento produkt už nie je dostupný

Aluminium CollectionPonorný mixér

HR1378/00

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete

Vďaka bezšnúrovému ponornému mixéru značky Philips z kolekcie Philips Aluminium Collection nadobúda pohodlie používania úplne nový rozmer. Tento ponorný mixér disponuje tou najnovšou bezšnúrovou technológiou a moderným dizajnom, a tým vám poskytuje maximálnu slobodu a jednoduché použitie.

Zobraziť všetky výhody

Bezšnúrová technológia so silou na drvenie ľadu

Najvýkonnejší bezšnúrový ponorný mixér na svete

  • Bez šnúry

  • kovové rameno

  • 3 doplnky

Výkonné 7,2 V Li-ion batérie, prevádzkový čas až 20 min.

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.

Nabíjacia základňa pripravená na použitie

Nabíjacia základňa pripravená na použitie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.

Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

20/05/2012

Polska

Polska

Bardzo wygodny

Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

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