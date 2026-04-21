200 W
6 diskov
Priamo do misy, hrnca a panvice
XL disk Julienne na hranolčeky
5 diskových nadstavcov umožňuje krájanie, strúhanie a prípravu tenkých pásikov pre nekonečné variácie. Jednoducho vyberte správny diskový nadstavec a zacvaknite ho do držiaka nadstavcov.
So samostatným XL diskom Julienne na tenké prúžky tohto krájača na šaláty Philips môžete krájať zemiaky na hranolčeky, no poradí si aj s inými surovinami, ako napríklad mrkvou, tekvicou, kalerábom, cuketou a pod. Nakrájajte si obľúbenú zeleninu, ktorá je pripravená na restovanie.
Vďaka funkcii priameho podávania krájača na šaláty Philips môžete krájať suroviny priamo do nádoby podľa vášho výberu, či už je to šalátová misa, hrniec na varenie, alebo panvica. Keďže výstupný otvor je umiestnený vysoko, môžete používať aj veľké nádoby s väčším objemom. Po príprave jedla tak budete mať menej umývania.
4.5
z 5
15
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Výhody
Silný motor a pevný materiál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Výhody
rychlost, jednoduchost ovládání
Nevýhody
nemá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Výhody
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač