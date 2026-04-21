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Všetky rady

  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
  • Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky

Kolekcia VivaKrájač na šaláty

HR1388/80

4.5
| (15) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky
Krájač na šaláty Philips dokáže krájať zeleninu, syr, salámu a iné prísady na plátky aj tenké prúžky alebo ich nastrúhať priamo do šalátovej misy, hrnca či panvice. Pomocou XL disku Julienne na tenké prúžky môžete teraz nakrájať aj zemiaky na hranolčeky. Šaláty a iné dobroty budú hotové za chvíľu.
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Dokonalá príprava všetkých tvarov a veľkostí už za pár sekúnd

Čerstvé domáce šaláty a ďalšie pochúťky

  • 200 W

  • 6 diskov

  • Priamo do misy, hrnca a panvice

  • XL disk Julienne na hranolčeky

5 nadstavcov pre rôzne výsledky všetkých tvarov a veľkostí

5 nadstavcov pre rôzne výsledky všetkých tvarov a veľkostí

5 diskových nadstavcov umožňuje krájanie, strúhanie a prípravu tenkých pásikov pre nekonečné variácie. Jednoducho vyberte správny diskový nadstavec a zacvaknite ho do držiaka nadstavcov.

Celokovový XL disk na tenké prúžky nakrája zemiaky na hranolčeky

Celokovový XL disk na tenké prúžky nakrája zemiaky na hranolčeky

So samostatným XL diskom Julienne na tenké prúžky tohto krájača na šaláty Philips môžete krájať zemiaky na hranolčeky, no poradí si aj s inými surovinami, ako napríklad mrkvou, tekvicou, kalerábom, cuketou a pod. Nakrájajte si obľúbenú zeleninu, ktorá je pripravená na restovanie.

Podávač na krájanie priamo do misy, hrnca a panvice

Podávač na krájanie priamo do misy, hrnca a panvice

Vďaka funkcii priameho podávania krájača na šaláty Philips môžete krájať suroviny priamo do nádoby podľa vášho výberu, či už je to šalátová misa, hrniec na varenie, alebo panvica. Keďže výstupný otvor je umiestnený vysoko, môžete používať aj veľké nádoby s väčším objemom. Po príprave jedla tak budete mať menej umývania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

15

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

3
2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Výhody

Silný motor a pevný materiál

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Výhody

rychlost, jednoduchost ovládání

Nevýhody

nemá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Výhody

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač

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  • Tipy a triky