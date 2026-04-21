450 W
0,7 l
Plastová nádoba
2 čepele
Veľká 0,7 l misa s použiteľným objemom 0,5 l.
Jednoduché používanie jedným stlačením.
Ocenenia
4.5
z 5
41
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Výhody
Silný motor a pevný materiál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Výhody
rychlost, jednoduchost ovládání
Nevýhody
nemá
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Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Výhody
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač