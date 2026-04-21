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  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
  • Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo

Daily CollectionNadstavec na sekanie

HR1393/00

4.5
| (41) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo
Váš pomocník v kuchyni. Dokáže za niekoľko sekúnd nasekať všetko potrebné – zeleninu, bylinky či orechy. Vďaka systému sekania pomocou zatlačenia nadol a kompaktným rozmerom je teraz sekanie skutočne jednoduché.
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Dokonale posekaná cibuľa, bylinky, orechy a ďalšie potraviny

Ľahko pripravené čerstvé domáce jedlo

  • 450 W

  • 0,7 l

  • Plastová nádoba

  • 2 čepele

Veľká 0,7 l nádoba

Veľká 0,7 l nádoba

Veľká 0,7 l misa s použiteľným objemom 0,5 l.

Jednoduchá obsluha stlačením tlačidla

Jednoduchá obsluha stlačením tlačidla

Jednoduché používanie jedným stlačením.

Výkonný 450 W motor

Výkonný 450 W motor

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-961301

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

41

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Výhody

Silný motor a pevný materiál

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Výhody

rychlost, jednoduchost ovládání

Nevýhody

nemá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Výhody

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1388/80 Salátovač

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