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Daily Collection Ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Daily CollectionPonorný mixér

HR1600/00

Daily Collection Ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)

  • PDF súbor, 183.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1600/00 - English (US)

  • PDF súbor, 24.8 kB
  • 13 March 2026

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