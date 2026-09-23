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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1602/00

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

Ponorný mixér Philips Daily Collection kombinuje výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom a nástavcom na sekanie. Vychutnajte si úžasne krémové polievky a nasekané bylinky. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!

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Pre dokonale rozmixované polievky a posekané bylinky

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

  • 550 W s plastovým ramenom

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba, nástavec na sekanie

  • 1 rýchlosť

Optimálny prietok jedla a mixovanie

Optimálny prietok jedla a mixovanie

Technológia ProMix spoločnosti Philips bola vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou v Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú technológiu využívajúcu špecifický trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a systematickejšiemu mixovaniu.

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Jedno tlačidlo

Jedno tlačidlo

Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.

Technické špecifikácie

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