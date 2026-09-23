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HR1602/00
Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
Ponorný mixér Philips Daily Collection kombinuje výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom a nástavcom na sekanie. Vychutnajte si úžasne krémové polievky a nasekané bylinky. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
550 W s plastovým ramenom
ProMix
0,5 l nádoba, nástavec na sekanie
1 rýchlosť
Technológia ProMix spoločnosti Philips bola vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou v Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú technológiu využívajúcu špecifický trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a systematickejšiemu mixovaniu.
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.
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