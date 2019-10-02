Tento produkt už nie je dostupný
550 W, kovový ponorný nástavec
ProMix
0,5 l nádoba
1 rýchlosť
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.
Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.
4.8
z 5
50
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Vynikajíci
Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Výhody
Все в одному
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
29/06/2021
Україна
Чудовий блендер, має прекрасні функції.
Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.
Výhody
Все
Nevýhody
Нічого
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер