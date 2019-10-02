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Všetky rady

  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1604/00

4.8
| (50) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
Ponorný mixér Philips Daily Collection kombinuje výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom. Vychutnajte si nádherne jemné polievky, pyré a kokteily. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
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Pre dokonale rozmixované polievky, pyré a nápoje

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

  • 550 W, kovový ponorný nástavec

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba

  • 1 rýchlosť

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Jedno tlačidlo

Jedno tlačidlo

Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.

Štíhla rukoväť presne do ruky

Štíhla rukoväť presne do ruky

Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

50

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3
2

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Výhody

Все в одному

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

29/06/2021

Україна

Україна

Чудовий блендер, має прекрасні функції.

Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.

Výhody

Все

Nevýhody

Нічого

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

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  • Tipy a triky