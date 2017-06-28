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Všetky rady

  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1604/90

4.3

| (44) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

Ponorný mixér Philips Daily Collection kombinuje výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom. Vychutnajte si nádherne jemné polievky, pyré a kokteily. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Pre dokonale rozmixované polievky, pyré a nápoje

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

  • 550 W, kovové rameno

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba

  • 1 rýchlosť

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Jedno tlačidlo

Jedno tlačidlo

Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.

Štíhla rukoväť presne do ruky

Štíhla rukoväť presne do ruky

Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

44

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

28/06/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

11/04/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Świetny blender!!! Polecam!!!

Polecam produkt jak najbardziej. Jestem bardzo z niego zadowolona. Łatwy w użyciu, prezentuje ładny wygląd. Mocny silnik rozdrabnia różne owoce warzywa. Użyteczny jako mikser. Jest niezbędnym urządzeniem w mojej kuchni. Zakupiłam produkt niedawno, używam prawie na codzień i nie żałuję zakupu Polecam!!!

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

27/07/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

blender pomcny w malym domostwie

blender pomocny w malym gospodarstwie domowym.Latwosc utrzymania czystosci.Doskonaly przyObrobce owocow w okresie lata.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

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  • Tipy a triky