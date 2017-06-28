Tento produkt už nie je dostupný
Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
Ponorný mixér Philips Daily Collection kombinuje výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom. Vychutnajte si nádherne jemné polievky, pyré a kokteily. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
550 W, kovové rameno
ProMix
0,5 l nádoba
1 rýchlosť
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.
Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.
4.3
z 5
44
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
faris28
28/06/2017
Polska
Overený kupujúci
Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit
Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
fiolek29
11/04/2017
Polska
Overený kupujúci
Świetny blender!!! Polecam!!!
Polecam produkt jak najbardziej. Jestem bardzo z niego zadowolona. Łatwy w użyciu, prezentuje ładny wygląd. Mocny silnik rozdrabnia różne owoce warzywa. Użyteczny jako mikser. Jest niezbędnym urządzeniem w mojej kuchni. Zakupiłam produkt niedawno, używam prawie na codzień i nie żałuję zakupu Polecam!!!
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
tom1127
27/07/2016
Polska
Overený kupujúci
blender pomcny w malym domostwie
blender pomocny w malym gospodarstwie domowym.Latwosc utrzymania czystosci.Doskonaly przyObrobce owocow w okresie lata.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny