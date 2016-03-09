Tento produkt už nie je dostupný
Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
Ponorný mixér Philips Daily Collection kombinuje výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom a nástavcom na sekanie. Vychutnajte si úžasne krémové polievky a nasekané bylinky. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
550 W, kovové rameno
ProMix
0,5 l nádoba, nástavec na sekanie
1 rýchlosť
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.
Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.
4.9
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Monika83
09/03/2016
Polska
Rewelacyjny produkt
Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
katkat
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00