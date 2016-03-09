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Všetky rady

  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1605/00

4.9

| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

Ponorný mixér Philips Daily Collection kombinuje výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom a nástavcom na sekanie. Vychutnajte si úžasne krémové polievky a nasekané bylinky. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Pre dokonale rozmixované polievky a posekané bylinky

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

  • 550 W, kovové rameno

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba, nástavec na sekanie

  • 1 rýchlosť

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Jedno tlačidlo

Jedno tlačidlo

Ovládanie jedným tlačidlom pre jednoduché používanie.

Štíhla rukoväť presne do ruky

Štíhla rukoväť presne do ruky

Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/03/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny produkt

Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky