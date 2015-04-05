Tento produkt už nie je dostupný
Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 650-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou a viacstupňovým nastavením rýchlosti. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!
650 W, plastové rameno
Dvojčinný nôž
1 l nádoba, nástavec na sekanie
16 rýchlostí + funkcia turbo
Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.
Pre najtvrdšie prísady.
4.6
z 5
12
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
girlblack
05/04/2015
Polska
mam go zawsze pod ręką
Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Edzia40
01/04/2015
Polska
Doskonały w kuchni
[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
asika23
29/11/2013
Polska
Produkt posiada wszystko to co powinien zawierać dobry blender
Bardzo ergonomiczny. Gumowy spód pojemnika bardzo przydatny - podczas szatkowania dzięki niemu pojemnik jest stabilny, nie przesuwa się po blacie. Nożyki dobrze rozdrabniają i w stosunkowo krótkim czasie. Różna prędkość przydatna jest przy dostosowywaniu stopnia rozdrobnienia. Łatwy w obsłudze, jak również bardzo łatwo umyć produkt po pracy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny