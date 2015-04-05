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  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionPonorný mixér

HR1611/00

4.6

| (12) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 650-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou a viacstupňovým nastavením rýchlosti. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Jednoduché mixovanie a sekanie pri rôznych rýchlostiach

Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

  • 650 W, plastové rameno

  • Dvojčinný nôž

  • 1 l nádoba, nástavec na sekanie

  • 16 rýchlostí + funkcia turbo

Výkonný 650 W motor

Výkonný 650 W motor

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo aj pre najtvrdšie prísady

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo aj pre najtvrdšie prísady

Pre najtvrdšie prísady.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

12

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

3
1

05/04/2015

Polska

Polska

mam go zawsze pod ręką

Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

01/04/2015

Polska

Polska

Doskonały w kuchni

[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

29/11/2013

Polska

Polska

Produkt posiada wszystko to co powinien zawierać dobry blender

Bardzo ergonomiczny. Gumowy spód pojemnika bardzo przydatny - podczas szatkowania dzięki niemu pojemnik jest stabilny, nie przesuwa się po blacie. Nożyki dobrze rozdrabniają i w stosunkowo krótkim czasie. Różna prędkość przydatna jest przy dostosowywaniu stopnia rozdrobnienia. Łatwy w obsłudze, jak również bardzo łatwo umyć produkt po pracy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky