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HR1613/00
Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 650-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou a viacstupňovým nastavením rýchlosti. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!
650 W, plastové rameno
Dvojčinný nôž
1,7 l nádoba, XL nástavec, metlička
16 rýchlostí + funkcia turbo
Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.
Pre najtvrdšie prísady.
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