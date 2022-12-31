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Všetky rady

  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionPonorný mixér

HR1613/00

Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 650-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou a viacstupňovým nastavením rýchlosti. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Jednoduché mixovanie, sekanie a šľahanie pri rôznych rýchlostiach

Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

  • 650 W, plastové rameno

  • Dvojčinný nôž

  • 1,7 l nádoba, XL nástavec, metlička

  • 16 rýchlostí + funkcia turbo

Výkonný 650 W motor

Výkonný 650 W motor

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo aj pre najtvrdšie prísady

Veľmi výkonné tlačidlo Turbo aj pre najtvrdšie prísady

Pre najtvrdšie prísady.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky