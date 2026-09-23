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Všetky rady

  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
  • Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionPonorný mixér

HR1619/90

Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 600-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!

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Pestrejšie jedlá a nápoje vďaka príslušenstvu kuchynského robota

Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň

  • 650 W

  • Kovové rameno

  • príslušenstvo kuchynského robota

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Vyberte optimálnu rýchlosť pre všetky druhy prísad

Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Ochrana proti vyšplechovaniu

Žiadne špliechanie ani neporiadok pri mixovaní.

Šľahacia metlička na vyšlahanie majonézy a šľahačky

Šľahacia metlička na vyšlahanie majonézy a šľahačky

Technické špecifikácie

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