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HR1619/90
Pochutnajte si na domácej strave a nápojoch každý deň
Tento ponorný mixér od spoločnosti Philips predstavuje spojenie 600-wattového výkonu s dvojsmernou čepeľou. Prináša hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!
650 W
Kovové rameno
príslušenstvo kuchynského robota
Vďaka 16 nastaveniam rýchlosti môžete vybrať optimálnu rýchlosť pre všetky typy prísad, a vytvoriť tak požadovanú konzistenciu surovín alebo ich najemno rozmixovať.
Žiadne špliechanie ani neporiadok pri mixovaní.
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