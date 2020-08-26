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  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1621/00

4.6

| (11) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

Viac výkonu pre jemnejšie výsledky

Ponorný mixér Philips v sebe spája výkon 650 W, technológiu mixovania ProMix a funkciu Turbo na dosiahnutie dokonalého rozmixovania aj tých najnáročnejších prísad. Príprava domácich polievok, pyré a kokteilov pomocou ponorného mixéra ešte nikdy nebola taká jednoduchá.

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650 W ponorný mixér ProMix s funkciou turbo

Viac výkonu pre jemnejšie výsledky

  • 650 W, kovové rameno

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba

  • 2 rýchlosti mixovania, vrátane Turbo

0,5 l nádoba ponorného mixéra

0,5 l nádoba ponorného mixéra

S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky, pyré či kokteily.

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

S výkonným 650 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

11

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

3
1

26/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek dělá co potřebuji.

Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.

Výhody

Vynikající kvalita výrobku a super cena.

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

09/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dokonalý mixér.

Velice šikovný mixér, se kterým lze provádět neskutečné věci.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-04-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-04-09

21/04/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní tyčák za příjemnou cenu

tento tyčák jsme si pořídili na chalupu, proto jsme volili "levnější" výrobek, výkonem je však skvělý a dostačující, dobře se drží v ruce, rozmixuje do hladka polévku, omáčku, krém, termix, smoothie. Mixovací nádoba je pro nás malá, používáme ji spíše jako odměrku, stačila by určitě skvěle např. pro přípravu dětské stravy, u nás se však vaří ve velkém :-)

Výhody

skvělé výsledky mixování (najemno, i tvrdé přísady), cena

Nevýhody

malá mixovací nádoba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-03-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-03-21

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