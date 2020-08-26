Tento produkt už nie je dostupný
Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
Ponorný mixér Philips v sebe spája výkon 650 W, technológiu mixovania ProMix a funkciu Turbo na dosiahnutie dokonalého rozmixovania aj tých najnáročnejších prísad. Príprava domácich polievok, pyré a kokteilov pomocou ponorného mixéra ešte nikdy nebola taká jednoduchá.
650 W, kovové rameno
ProMix
0,5 l nádoba
2 rýchlosti mixovania, vrátane Turbo
S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky, pyré či kokteily.
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
S výkonným 650 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.
4.6
z 5
11
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Pepe17
26/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek dělá co potřebuji.
Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.
Výhody
Vynikající kvalita výrobku a super cena.
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Mik101
09/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Dokonalý mixér.
Velice šikovný mixér, se kterým lze provádět neskutečné věci.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-04-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-04-09
Veselka44
21/04/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalitní tyčák za příjemnou cenu
tento tyčák jsme si pořídili na chalupu, proto jsme volili "levnější" výrobek, výkonem je však skvělý a dostačující, dobře se drží v ruce, rozmixuje do hladka polévku, omáčku, krém, termix, smoothie. Mixovací nádoba je pro nás malá, používáme ji spíše jako odměrku, stačila by určitě skvěle např. pro přípravu dětské stravy, u nás se však vaří ve velkém :-)
Výhody
skvělé výsledky mixování (najemno, i tvrdé přísady), cena
Nevýhody
malá mixovací nádoba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-03-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-03-21