Tento produkt už nie je dostupný
650 W, kovové rameno
ProMix
0,5 l nádoba, nadstavec na sekanie
2 rýchlosti mixovania, vrátane Turbo
S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky, pyré či kokteily.
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nadstavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
S výkonným 650 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.
4.5
z 5
8
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Výhody
Design,funkčnost
Nevýhody
Menší nádobka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Výhody
Funkčnost, rychlost, kvalita
Nevýhody
nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Výhody
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Nevýhody
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér