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Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1623/00

4.5
| (8) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Viac výkonu zaistia jemnejšie výsledky
Ponorný mixér Philips v sebe spája výkon 650 W, technológiu mixovania ProMix a funkciu Turbo na dosiahnutie dokonalého rozmixovania aj tých najnáročnejších prísad. Teraz obsahuje aj kompaktný nadstavec na sekanie ideálny na jemne nasekanú cibuľu, bylinky alebo parmezán.
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650 W ponorný mixér ProMix s funkciou turbo

Viac výkonu zaistia jemnejšie výsledky

  • 650 W, kovové rameno

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba, nadstavec na sekanie

  • 2 rýchlosti mixovania, vrátane Turbo

0,5 l nádoba ponorného mixéra

0,5 l nádoba ponorného mixéra

S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky, pyré či kokteily.

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednod. vybratie nadstavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednod. vybratie nadstavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nadstavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

S výkonným 650 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

8

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Výhody

Design,funkčnost

Nevýhody

Menší nádobka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Výhody

Funkčnost, rychlost, kvalita

Nevýhody

nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Výhody

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Nevýhody

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

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