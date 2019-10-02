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  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
  • Viac výkonu pre jemnejšie výsledky

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1627/00

4.8
| (50) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
Ponorný mixér Philips v sebe spája výkon 650 W, technológiu mixovania ProMix a funkciu Turbo na dosiahnutie dokonalého rozmixovania aj tých najnáročnejších prísad. Vďaka XL nástavcu na sekanie a metličkám na šľahanie môžete pomocou neho tiež krájať cibuľu alebo vyrobiť šľahačku.
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650 W ponorný mixér ProMix s funkciou turbo

Viac výkonu pre jemnejšie výsledky

  • 650 W, kovové rameno

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba, XL sek.nástavec, metlička

  • 2 rýchlosti mixovania, vrátane Turbo

Kryt čepele so špeciálnym vlnitým tvarom chráni pred vyšplechovaním

Kryt čepele so špeciálnym vlnitým tvarom chráni pred vyšplechovaním

Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena ponorného mixéra vás pri mixovaní ochráni pred vyšplechnutím a neporiadkom.

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

Šľahací nástavec na vyšľahanie šľahačky, majonézy a iných dobrôt

Jediný šľahací nástavec pre ponorné mixéry Philips na vyšľahanie šľahačky, majonézy, cesta na palacinky a iných dobrôt. Vďaka nemu bude váš ponorný mixér multifunkčný a všestranný.

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

XL sekací nástavec na sekanie veľkých množstiev

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie (1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

50

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3
2

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Výhody

Все в одному

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

29/06/2021

Україна

Україна

Чудовий блендер, має прекрасні функції.

Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.

Výhody

Все

Nevýhody

Нічого

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

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  • Tipy a triky