Tento produkt už nie je dostupný
Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
Výkonný ponorný mixér Philips s výkonom motora 700 W, technológiou mixovania Promix a tlačidlom SpeedTouch na intuitívne ovládanie: čím viac zatlačíte, tým väčší výkon získate. S týmto ponorným mixérom si môžete pripraviť čerstvé jedlá tak, ako to máte radi.
700 W, Promix s kovovým ramenom
Variabilná rýchlosť a turbo
1 l nádoba, XL nást. na sek., metlička
Technológia ProMix spoločnosti Philips bola vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou v Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú technológiu využívajúcu špecifický trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a systematickejšiemu mixovaniu.
Ponorný mixér Philips s výkonným a spoľahlivým motorom s výkonom 700 wattov dokáže mixovať takmer každú prísadu, pričom poskytuje hladké výsledky. S takým výkonom motora dokáže tento ponorný mixér pracovať aj so širokou škálou príslušenstva.
Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie (1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.
4.4
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Smillie
17/05/2015
Česká republika
Jednoduchý a výkonný
Jako začátečnice v kuchyni jsem tyčový mixér uvítala. V naší malé kuchyňce není místo pro zbytečné a velké spotřebiče. S tyčovým mixérem jsem byla velmi spokojená,protože dokáže velké přístroje svým výkonem nahradit. Mixování polévky byla paráda, rovněž sekání cibule a dělání pesta byla rychlovka. Dobře padne do ruky, snadno se vyměňují nástavce, lehce se reguluje rychlost. 5 stupňu rychlosti je velké plus.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
macka009
14/05/2015
Česká republika
S produktem jsem nadmíru spokojená
U mixéru se mi líbí v první řadě jednoduchost používání a obsluhy. Nástavce jdou velmi snadno měnit a čištění je také jednoduché. Všechny věci v kuchyni, na které používám mixér, zvládl na jedničku - přípravu krému na dort, ovocné koktejly, sekání cibule a další zeleniny. A funkce speedtouch i intuitivní ovládání, to je bomba. Za mě super! Testerka ŽENY s.r.o.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Adelaidefromprague
07/05/2015
Česká republika
Perfektní pomocník do kuchyně
Tento mixér splnil moje očekávání, jeho výkon je naprosto dostačující, manipulace s ním je jednoduchá, vše lze velmi lehce složit a rozložit, lehce se čistí a oceňuji, že jsou to vlastně tři přístroje v jednom. U šlehače, sekáčku i mixéru lze jednoduše regulovat rychlost díky tlačítku Speedtouch, nádoba na šlehání je dostatečně vysoká, jediné, co bych změnila, je velikost nádobky na sekání, tu bych uvítala o trochu větší. Jinak mohu jen doporučit!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér