VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér
  • Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionPonorný mixér

HR1643/00

4.4

| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér

Výkonný ponorný mixér Philips s výkonom motora 700 W, technológiou mixovania Promix a tlačidlom SpeedTouch na intuitívne ovládanie: čím viac zatlačíte, tým väčší výkon získate. S týmto ponorným mixérom si môžete pripraviť čerstvé jedlá tak, ako to máte radi.

Zobraziť všetky výhody

Pripravte rôzne jedlá podľa svojej chuti s mixérom SpeedTouch

Výkonný a ľahko ovládateľný ponorný mixér

  • 700 W, Promix s kovovým ramenom

  • Variabilná rýchlosť a turbo

  • 1 l nádoba, XL nást. na sek., metlička

Optimálny prietok jedla a mixovanie

Optimálny prietok jedla a mixovanie

Technológia ProMix spoločnosti Philips bola vyvinutá v spolupráci s prestížnou univerzitou v Stuttgarte. Ide o jedinečnú pokročilú technológiu využívajúcu špecifický trojuholníkový tvar na vytváranie optimálneho prietoku jedla a dosiahnutie maximálneho výkonu, čo vedie k rýchlejšiemu a systematickejšiemu mixovaniu.

Výkonný 700W motor ponorného mixéra pre tie najlepšie výsledky mixovania

Výkonný 700W motor ponorného mixéra pre tie najlepšie výsledky mixovania

Ponorný mixér Philips s výkonným a spoľahlivým motorom s výkonom 700 wattov dokáže mixovať takmer každú prísadu, pričom poskytuje hladké výsledky. S takým výkonom motora dokáže tento ponorný mixér pracovať aj so širokou škálou príslušenstva.

Extra veľký nástavec na sekanie cibule, mäsa, orechov, syra a čokolády

Extra veľký nástavec na sekanie cibule, mäsa, orechov, syra a čokolády

Pomocou extra veľkého nástavca na sekanie (1 000 ml) ponorného mixéra Philips môžete za pár sekúnd nasekať veľké množstvo mäsa, byliniek, orechov, syra, čokolády a cibule.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

4
3
2

17/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý a výkonný

Jako začátečnice v kuchyni jsem tyčový mixér uvítala. V naší malé kuchyňce není místo pro zbytečné a velké spotřebiče. S tyčovým mixérem jsem byla velmi spokojená,protože dokáže velké přístroje svým výkonem nahradit. Mixování polévky byla paráda, rovněž sekání cibule a dělání pesta byla rychlovka. Dobře padne do ruky, snadno se vyměňují nástavce, lehce se reguluje rychlost. 5 stupňu rychlosti je velké plus.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

14/05/2015

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem nadmíru spokojená

U mixéru se mi líbí v první řadě jednoduchost používání a obsluhy. Nástavce jdou velmi snadno měnit a čištění je také jednoduché. Všechny věci v kuchyni, na které používám mixér, zvládl na jedničku - přípravu krému na dort, ovocné koktejly, sekání cibule a další zeleniny. A funkce speedtouch i intuitivní ovládání, to je bomba. Za mě super! Testerka ŽENY s.r.o.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

07/05/2015

Česká republika

Česká republika

Perfektní pomocník do kuchyně

Tento mixér splnil moje očekávání, jeho výkon je naprosto dostačující, manipulace s ním je jednoduchá, vše lze velmi lehce složit a rozložit, lehce se čistí a oceňuji, že jsou to vlastně tři přístroje v jednom. U šlehače, sekáčku i mixéru lze jednoduše regulovat rychlost díky tlačítku Speedtouch, nádoba na šlehání je dostatečně vysoká, jediné, co bych změnila, je velikost nádobky na sekání, tu bych uvítala o trochu větší. Jinak mohu jen doporučit!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky