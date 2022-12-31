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HR1821/10
Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
Pomocou tohto odšťavovača môžete ľahko urobiť čerstvé a chutné šťavy. A vďaka svojim kompaktným rozmerom je jeho skladovanie hračkou.
220 W
0,5 l
bielo-zelený
Odšťavovač Philips používa mikrosieťkový filter na získanie väčšieho množstva šťavy.
Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.
Jednoduché servírovanie vďaka 400 ml nádobe na šťavu.
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