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  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

Tento produkt už nie je dostupný

Odšťavovač

HR1821/10

Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

Pomocou tohto odšťavovača môžete ľahko urobiť čerstvé a chutné šťavy. A vďaka svojim kompaktným rozmerom je jeho skladovanie hračkou.

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Jednoduché servírovanie. Jednoduché uskladnenie

Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

  • 220 W

  • 0,5 l

  • bielo-zelený

Mikrosieťkový filter pre viac šťavy

Mikrosieťkový filter pre viac šťavy

Odšťavovač Philips používa mikrosieťkový filter na získanie väčšieho množstva šťavy.

Malý a kompaktný dizajn

Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.

Jednoduché servírovanie vďaka 400 ml nádobe na šťavu

Jednoduché servírovanie vďaka 400 ml nádobe na šťavu.

Technické špecifikácie

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