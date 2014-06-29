Tento produkt už nie je dostupný
Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
Pomocou odšťavovača Philips HR1823/70 jednoducho pripravíte chutný džús. Vďaka okrúhlej podávacej trubici netreba ovocie ani zeleninu vopred nakrájať. A vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa veľmi ľahko odkladá.
220 W
1 rýchlosť
Biely/modrý
Okrúhla trubica umožňuje jednoduché podávanie surovín.
Mikrosieťkový filter pre viac šťavy.
4.8
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
madzia11212
29/06/2014
Polska
Polecam
Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
lawina74
07/03/2014
Polska
Doskonała
PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
alina0712
07/03/2014
Polska
prosta w użyciu
Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka