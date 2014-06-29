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  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionOdšťavovač

HR1823/70

4.8

| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

Pomocou odšťavovača Philips HR1823/70 jednoducho pripravíte chutný džús. Vďaka okrúhlej podávacej trubici netreba ovocie ani zeleninu vopred nakrájať. A vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa veľmi ľahko odkladá.

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Odšťavovač: jednoduché servírovanie, jednoduché odkladanie

Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

  • 220 W

  • 1 rýchlosť

  • Biely/modrý

Okrúhla trubica umožňuje jednoduché podávanie surovín

Okrúhla trubica umožňuje jednoduché podávanie surovín

Okrúhla trubica umožňuje jednoduché podávanie surovín.

Mikrosieťkový filter pre viac šťavy

Mikrosieťkový filter pre viac šťavy

Mikrosieťkový filter pre viac šťavy.

Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

29/06/2014

Polska

Polska

Polecam

Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

Doskonała

PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

prosta w użyciu

Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

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