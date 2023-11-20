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Všetky rady

  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1832/00

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Všetko, čo očakávate od kvalitného odšťavovača – veľký objem získanej šťavy, čistenie do 1 minúty a kompaktný dizajn s polovičnou veľkosťou!* Doprajte si každý deň potešenie zo zdravého, doma pripraveného džúsu.
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Univerzálny a kompaktný dizajn

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Systém proti odkvapkávaniu

Kompaktný odšťavovač vždy po ruke na kuchynskej linke

Kompaktný odšťavovač vždy po ruke na kuchynskej linke

Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.

Odšťavujte priamo do pohára

Odšťavujte priamo do pohára

S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať odšťavovať.

Odšťaví až 1,5 l naraz

Odšťaví až 1,5 l naraz

Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/11/2023

Україна

Україна

Чудова соковижималка, яка не займає багато місця

Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Сокоизтисквачка Philips

Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом

Výhody

Повече сок от всяка друга марка

Nevýhody

Няма такива

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Страхотен продукт

Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.

Výhody

заема малко място на кухненския плот

Nevýhody

няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73