500 W
QuickClean
1,5 l
Systém proti odkvapkávaniu
Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.
S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať odšťavovať.
Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Дора_Л
20/11/2023
Україна
Чудова соковижималка, яка не займає багато місця
Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Metcho
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Сокоизтисквачка Philips
Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом
Výhody
Повече сок от всяка друга марка
Nevýhody
Няма такива
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Потребител на Филипс
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Страхотен продукт
Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.
Výhody
заема малко място на кухненския плот
Nevýhody
няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73