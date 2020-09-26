Tento produkt už nie je dostupný
500 W
QuickClean
1,5 l
Systém proti odkvapkávaniu
Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.
S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať odšťavovať.
Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.
5.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Koule
26/09/2020
Česká republika
Výborný výrobek. Odšťavňuje skvěle.
Vybrala jsem si tento výrobek, protože Philips je záruka kvality. Odšťavňovač se dobře myje, šťáva je pořádně vymačkaná a vejde se na kuchyňský stůl.
Výhody
Dobře se dá umýt a dobře se skládá dohromady.
Nevýhody
O ničem nevím.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Anicka19
18/05/2020
Česká republika
Maly ale vykonny odstavnovac,spokojenost
Vyborne na stavy pro deti,nase vnoucata,ale i pro nas dospele.Je maly,ale funkcni,dobre se myje
Výhody
Maly
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
aneta52
30/09/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek
Určitě doporučuju,výrobek jsem si zakoupila na doporučení a jsem zatím velice spokojená.Jednoduché používání,hned je složený a rozložený,snadná udržba.V naší domácnosti je velmi využíván.Zatím bez jakkéhokoliv problému.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73