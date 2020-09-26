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Všetky rady

  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1832/02

5
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Všetko, čo očakávate od kvalitného odšťavovača – veľký objem získanej šťavy, čistenie do 1 minúty a kompaktný dizajn s polovičnou veľkosťou!* Doprajte si každý deň potešenie zo zdravého, doma pripraveného džúsu.
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Univerzálny a kompaktný dizajn

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Systém proti odkvapkávaniu

Kompaktný odšťavovač vždy po ruke na kuchynskej linke

Kompaktný odšťavovač vždy po ruke na kuchynskej linke

Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.

Odšťavujte priamo do pohára

Odšťavujte priamo do pohára

S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať odšťavovať.

Odšťaví až 1,5 l naraz

Odšťaví až 1,5 l naraz

Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/09/2020

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek. Odšťavňuje skvěle.

Vybrala jsem si tento výrobek, protože Philips je záruka kvality. Odšťavňovač se dobře myje, šťáva je pořádně vymačkaná a vejde se na kuchyňský stůl.

Výhody

Dobře se dá umýt a dobře se skládá dohromady.

Nevýhody

O ničem nevím.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Maly ale vykonny odstavnovac,spokojenost

Vyborne na stavy pro deti,nase vnoucata,ale i pro nas dospele.Je maly,ale funkcni,dobre se myje

Výhody

Maly

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek

Určitě doporučuju,výrobek jsem si zakoupila na doporučení a jsem zatím velice spokojená.Jednoduché používání,hned je složený a rozložený,snadná udržba.V naší domácnosti je velmi využíván.Zatím bez jakkéhokoliv problému.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73