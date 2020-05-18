Tento produkt už nie je dostupný
500 W
QuickClean
1,5 l
Systém proti odkvapkávaniu
Vychutnajte si skutočne interaktívne odšťavovanie. Veko aj nádoba na dužinu sú priehľadné, takže môžete sledovať, ako sa získava šťava z vášho ovocia a zeleniny. Zároveň ľahko uvidíte, kedy je nádoba plná a treba ju vyprázdniť.
Po aktivácii táto funkcia zastaví kvapkanie šťavy. Nalievací výpust bez odkvapkávania sa veľmi ľahko čistí, pretože ho možno odmontovať a je vyrobený z materiálov vhodných do umývačky riadu. Jedným jednoduchým pohybom zabránite kvapkaniu šťavy a vaša pracovná doska bude vždy čistá.
Na ešte ľahšie a rýchlejšie čistenie sú všetky odnímateľné diely bezpečne umývateľné v umývačke riadu.
4.9
z 5
23
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mordechai
18/05/2020
Česká republika
Výkon nad očekávání
Po odšťavňovači jsem koukala již delší dobu. Vzhledem k tomu, že jsem plánovala používat jej 2-3x do týdne, nechtěla jsem investovat moc peněz do jeho koupě. Přiznám se, že díky výkonu a rychlé údržbě jej používám častěji, než jsem očekávala. Zvládne celkem velké kusy ovoce a zeleniny, zbytky dužiny jsou suché. Zvládne i kořen zázvoru, což můj bývalý přístroj neuměl. Umytý je razdva:) jsem příjemně překvapená z poměru cena x výkon.
Výhody
Cena a výkon
Nevýhody
Zatím nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač
Raiabaia
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.
Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Rodz
12/07/2020
България
Вкусно и здравословно
Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!
Výhody
Приготвяне на страхотни напитки
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73