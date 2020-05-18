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Všetky rady

  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1832/52

4.9
| (23) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Všetko, čo očakávate od kvalitného odšťavovača – veľký objem získanej šťavy, čistenie do 1 minúty a kompaktný dizajn s polovičnou veľkosťou!* Doprajte si každý deň potešenie zo zdravého, doma pripraveného džúsu.
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Univerzálny a kompaktný dizajn

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Systém proti odkvapkávaniu

Jednoduchá kontrola množstva dužiny vďaka priehľadnej nádobe

Jednoduchá kontrola množstva dužiny vďaka priehľadnej nádobe

Vychutnajte si skutočne interaktívne odšťavovanie. Veko aj nádoba na dužinu sú priehľadné, takže môžete sledovať, ako sa získava šťava z vášho ovocia a zeleniny. Zároveň ľahko uvidíte, kedy je nádoba plná a treba ju vyprázdniť.

Funkcia zastavenia odkvapkávania, ktorá zabráni kvapkaniu šťavy

Funkcia zastavenia odkvapkávania, ktorá zabráni kvapkaniu šťavy

Po aktivácii táto funkcia zastaví kvapkanie šťavy. Nalievací výpust bez odkvapkávania sa veľmi ľahko čistí, pretože ho možno odmontovať a je vyrobený z materiálov vhodných do umývačky riadu. Jedným jednoduchým pohybom zabránite kvapkaniu šťavy a vaša pracovná doska bude vždy čistá.

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu

Na ešte ľahšie a rýchlejšie čistenie sú všetky odnímateľné diely bezpečne umývateľné v umývačke riadu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

23

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výkon nad očekávání

Po odšťavňovači jsem koukala již delší dobu. Vzhledem k tomu, že jsem plánovala používat jej 2-3x do týdne, nechtěla jsem investovat moc peněz do jeho koupě. Přiznám se, že díky výkonu a rychlé údržbě jej používám častěji, než jsem očekávala. Zvládne celkem velké kusy ovoce a zeleniny, zbytky dužiny jsou suché. Zvládne i kořen zázvoru, což můj bývalý přístroj neuměl. Umytý je razdva:) jsem příjemně překvapená z poměru cena x výkon.

Výhody

Cena a výkon

Nevýhody

Zatím nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.

Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

12/07/2020

България

България

Вкусно и здравословно

Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!

Výhody

Приготвяне на страхотни напитки

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73