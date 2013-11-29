VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1853/00

4.8

| (4) Recenzie

Jednoducho pripravená zdravá šťava

Odšťavovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Tento 550 W odšťavovač Philips s extra veľkou podávacou trubicou dokáže odšťaviť celé ovocie a zeleninu, a to bez potreby jej nakrájania. Má tiež nádobu na šťavu, ktorá zaistí dlhšiu čerstvosť vášho džúsu.

Zobraziť všetky výhody

Jednoduchý odšťavovač: žiadne krájanie, žiadne problémy.

Jednoducho pripravená zdravá šťava

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Trubica v tvare L

Bez potreby krájania vďaka extra veľkej podávacej trubici

Bez potreby krájania vďaka extra veľkej podávacej trubici

Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.

Táto nádoba na šťavu uchová šťavu dlhšie čerstvú

Táto nádoba na šťavu uchová šťavu dlhšie čerstvú

Uchovajte šťavu dlhšie čerstvú pomocou tejto 700 ml nádoby na šťavu.

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

1,5 l nádoba na dužinu a 700 ml nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

4

Recenzie

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

19/06/2020

България

България

Страхотен и много полезен продукт!

Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване

Výhody

Компактен, добра пазарна цена, качество

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

01/04/2019

Україна

Україна

Соковыжималка супер)))

Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky