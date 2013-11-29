Tento produkt už nie je dostupný
HR1853/00
Jednoducho pripravená zdravá šťava
Odšťavovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Tento 550 W odšťavovač Philips s extra veľkou podávacou trubicou dokáže odšťaviť celé ovocie a zeleninu, a to bez potreby jej nakrájania. Má tiež nádobu na šťavu, ktorá zaistí dlhšiu čerstvosť vášho džúsu.
550 W
1,5 l
Trubica v tvare L
Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.
Uchovajte šťavu dlhšie čerstvú pomocou tejto 700 ml nádoby na šťavu.
1,5 l nádoba na dužinu a 700 ml nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.
4.8
z 5
4
Recenzie
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
vasilev666
19/06/2020
България
Страхотен и много полезен продукт!
Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване
Výhody
Компактен, добра пазарна цена, качество
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Алика
01/04/2019
Україна
Соковыжималка супер)))
Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1853/00 Соковижималка