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HR1853/55
Jednoducho pripravená zdravá šťava
Odšťavovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. 550 W odšťavovač Philips HR1853/55 s extra veľkou podávacou trubicou dokáže odšťaviť celé ovocie a zeleninu, a to ich predtým ani nemusíte krájať. Má tiež nádobu na šťavu, ktorá zaistí dlhšiu čerstvosť vášho džúsu.
550 W
1,5 l
Trubica v tvare L
Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.
Uchovajte šťavu dlhšie čerstvú pomocou tejto 700 ml nádoby na šťavu.
1,5 l nádoba na dužinu a 700 ml nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.
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