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Všetky rady

  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava
  • Jednoducho pripravená zdravá šťava

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1853/55

Jednoducho pripravená zdravá šťava

Odšťavovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. 550 W odšťavovač Philips HR1853/55 s extra veľkou podávacou trubicou dokáže odšťaviť celé ovocie a zeleninu, a to ich predtým ani nemusíte krájať. Má tiež nádobu na šťavu, ktorá zaistí dlhšiu čerstvosť vášho džúsu.

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Žiadne krájanie. Žiadne trápenie. Len šťava

Jednoducho pripravená zdravá šťava

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Trubica v tvare L

Bez potreby krájania vďaka extra veľkej podávacej trubici

Bez potreby krájania vďaka extra veľkej podávacej trubici

Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.

Táto nádoba na šťavu uchová šťavu dlhšie čerstvú

Táto nádoba na šťavu uchová šťavu dlhšie čerstvú

Uchovajte šťavu dlhšie čerstvú pomocou tejto 700 ml nádoby na šťavu.

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

1,5 l nádoba na dužinu a 700 ml nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.

Technické špecifikácie

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