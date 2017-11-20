Tento produkt už nie je dostupný
700 W
QuickClean
2 l s XL trubicou
Môžete získať až 2 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.
Výkonný 700 W motor na účinné miešanie, mixovanie a drvenie surovín.
75 mm extra veľká podávacia trubica umožňuje odšťavovať aj veľké druhy ovocia a zeleniny ako jablká, mrkvu a červenú repu bez potreby predkrájania.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
LoraVslv27
20/11/2017
България
Страхотен продукт
Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Соковижималка