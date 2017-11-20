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Všetky rady

  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1855/30

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka revolučnej technológii QUICKClean zaberie jeho čistenie iba 1 minútu. Doprajte si každý deň radosť zo zdravého, doma pripraveného džúsu!
Zobraziť všetky výhody

Získajte až 2 l šťavy naraz a ľahko vyčistite

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 700 W

  • QuickClean

  • 2 l s XL trubicou

Odšťaví až 2 l naraz

Odšťaví až 2 l naraz

Môžete získať až 2 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.

Výkonný 700 W motor

Výkonný 700 W motor

Výkonný 700 W motor na účinné miešanie, mixovanie a drvenie surovín.

XL podávacia trubica (75 mm)

XL podávacia trubica (75 mm)

75 mm extra veľká podávacia trubica umožňuje odšťavovať aj veľké druhy ovocia a zeleniny ako jablká, mrkvu a červenú repu bez potreby predkrájania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

20/11/2017

България

България

Страхотен продукт

Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

06/05/2018

Україна

Україна

в целом ок, но не идеальна

При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

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