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Všetky rady

  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1855/70

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka revolučnej technológii QUICKClean zaberie jeho čistenie iba 1 minútu. Doprajte si každý deň radosť zo zdravého, doma pripraveného džúsu!
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Získajte až 2 l šťavy naraz a ľahko vyčistite

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l s XL trubicou

  • Systém proti odkvapkávaniu

Technológia QuickClean

Technológia QuickClean

Odšťavovač Philips je vďaka technológii QuickClean pripravený na ľahké čistenie. Vďaka vstavanej nádobe na dužinu a hladkým povrchom vám jeho čistenie nezaberie ani 1 minútu.

Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna

Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna

Odšťavovač Philips je prvým odstredivým odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia. Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie čistiť.

Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie

Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie

Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde má: v nádobe na dužinu odšťavovača Philips. To znamená, že už nebudete musieť odstraňovať dužinu z iných častí, napríklad veka. Vďaka oblému dizajnu a hladkým povrchom bez kútov a škár sa dužina nezachytáva a nádoba sa čistí oveľa ľahšie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Je síce trochu väčších rozmerov, ale to nie je nič hrozné. Inak je tichší, účinnejší a skvele si poradí so všetkým, čo nie je veľmi vláknité. Čistenie je rýchle a zloženie/rozloženie odšťavňovača je bez problémov a stačí trocha cviku - potom to už ide rýchlo. Zberna nádoba na odpad je ľahko čistiteľná. Som s ním maximálne spokojný.

Výhody

Splňa účel, som na 100% spokoný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/70 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/70 Odšťavňovač

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