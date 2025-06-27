800 W
QuickClean
2 l s XL trubicou
Systém proti odkvapkávaniu
Odšťavovač Philips je vďaka technológii QuickClean pripravený na ľahké čistenie. Vďaka vstavanej nádobe na dužinu a hladkým povrchom vám jeho čistenie nezaberie ani 1 minútu.
Odšťavovač Philips je prvým odstredivým odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia. Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie čistiť.
Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde má: v nádobe na dužinu odšťavovača Philips. To znamená, že už nebudete musieť odstraňovať dužinu z iných častí, napríklad veka. Vďaka oblému dizajnu a hladkým povrchom bez kútov a škár sa dužina nezachytáva a nádoba sa čistí oveľa ľahšie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Jano87
27/06/2025
Česká republika
Je síce trochu väčších rozmerov, ale to nie je nič hrozné. Inak je tichší, účinnejší a skvele si poradí so všetkým, čo nie je veľmi vláknité. Čistenie je rýchle a zloženie/rozloženie odšťavňovača je bez problémov a stačí trocha cviku - potom to už ide rýchlo. Zberna nádoba na odpad je ľahko čistiteľná. Som s ním maximálne spokojný.
Výhody
Splňa účel, som na 100% spokoný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/70 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/70 Odšťavňovač