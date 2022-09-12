Tento produkt už nie je dostupný
800 W
QuickClean
2 l s XL trubicou
Systém proti odkvapkávaniu
Odšťavovač Philips je prvým odstredivým odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia. Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie čistiť.
Odšťavovač Philips je vďaka technológii QuickClean pripravený na ľahké čistenie. Vďaka vstavanej nádobe na dužinu a hladkým povrchom vám jeho čistenie nezaberie ani 1 minútu.
Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde má: v nádobe na dužinu odšťavovača Philips. To znamená, že už nebudete musieť odstraňovať dužinu z iných častí, napríklad veka. Vďaka oblému dizajnu a hladkým povrchom bez kútov a škár sa dužina nezachytáva a nádoba sa čistí oveľa ľahšie.
5.0
z 5
16
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Герчо
12/09/2022
България
Overený kupujúci
Чудесен. Лесен. Страхотен.
Сокоизтисквачка е бърза, не много шумна, лесна за почистване.
Výhody
Лесно почистване
Nevýhody
Малко е по-обемна отколкото ми се иска.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Výhody
Конечно да
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Výhody
+++++
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка