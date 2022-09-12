VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1855/80

5
| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka revolučnej technológii QUICKClean zaberie jeho čistenie iba 1 minútu. Doprajte si každý deň radosť zo zdravého, doma pripraveného džúsu!
Zobraziť všetky výhody

Získajte až 2 l šťavy naraz a ľahko vyčistite

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l s XL trubicou

  • Systém proti odkvapkávaniu

Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna

Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna

Odšťavovač Philips je prvým odstredivým odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia. Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie čistiť.

Technológia QuickClean

Technológia QuickClean

Odšťavovač Philips je vďaka technológii QuickClean pripravený na ľahké čistenie. Vďaka vstavanej nádobe na dužinu a hladkým povrchom vám jeho čistenie nezaberie ani 1 minútu.

Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie

Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie

Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde má: v nádobe na dužinu odšťavovača Philips. To znamená, že už nebudete musieť odstraňovať dužinu z iných častí, napríklad veka. Vďaka oblému dizajnu a hladkým povrchom bez kútov a škár sa dužina nezachytáva a nádoba sa čistí oveľa ľahšie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Чудесен. Лесен. Страхотен.

Сокоизтисквачка е бърза, не много шумна, лесна за почистване.

Výhody

Лесно почистване

Nevýhody

Малко е по-обемна отколкото ми се иска.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка

19/11/2020

Україна

Україна

Это какое то чудо! Суперрр

Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!

Výhody

Конечно да

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова соковижималка для домашніх умов.

Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.

Výhody

+++++

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky