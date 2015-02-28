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  • Vynikajúca šťava okamžite
  • Vynikajúca šťava okamžite
  • Vynikajúca šťava okamžite
  • Vynikajúca šťava okamžite

Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionOdšťavovač

HR1858/30

4.3

| (17) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

Vynikajúca šťava okamžite

Odšťavovanie ešte nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka jeho veľkej podávacej trubici, ktorá zhltne celé ovocie aj zeleninu bez potreby krájania. Výkonný 650 W motor spolu s jedinečným mikrosieťkovým filtrom vytlačia všetku šťavu až do poslednej kvapky.

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Zhltne celé ovocie a vytlačí z neho každú kvapku

Vynikajúca šťava okamžite

  • 650 W

  • 2 l

  • XL trubica

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu.

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

2 l nádoba na dužinu a 1,25 l nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.

Bez potreby krájania vďaka extra veľkej podávacej trubici.

Bez potreby krájania vďaka extra veľkej podávacej trubici.

Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

17

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

2

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky