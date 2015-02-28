Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúca šťava okamžite
Odšťavovanie ešte nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka jeho veľkej podávacej trubici, ktorá zhltne celé ovocie aj zeleninu bez potreby krájania. Výkonný 650 W motor spolu s jedinečným mikrosieťkovým filtrom vytlačia všetku šťavu až do poslednej kvapky.
650 W
2 l
XL trubica
Všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu.
2 l nádoba na dužinu a 1,25 l nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.
Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.
4.3
z 5
17
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Angel
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka