Tento produkt už nie je dostupný
HR1861/00
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Odšťavovač Philips HR1861/00 v úprave z eloxovaného hliníka s jedinečným mikrosieťkovým filtrom, 700 W motorom, extra veľkou podávacou trubicou, 2 l zásobníkom na dužinu a štýlovou 1,25 l nádobou na šťavu.
700 W
2 l
XL trubica
Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.
2 l nádoba na dužinu a 1,5 l nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.
Hodnotenie