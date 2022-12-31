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  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Tento produkt už nie je dostupný

Aluminium CollectionOdšťavovač

HR1861/00

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Odšťavovač Philips HR1861/00 v úprave z eloxovaného hliníka s jedinečným mikrosieťkovým filtrom, 700 W motorom, extra veľkou podávacou trubicou, 2 l zásobníkom na dužinu a štýlovou 1,25 l nádobou na šťavu.

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Jedinečný mikrosieťkový filter a extra veľká podáv. trubica

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 700 W

  • 2 l

  • XL trubica

Mikrosieťkový filter vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

Mikrosieťkový filter vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

Veľmi veľká trubica pojme ešte väčšie kúsky ovocia a zeleniny

Veľmi veľká trubica pojme ešte väčšie kúsky ovocia a zeleniny

Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

2 l nádoba na dužinu a 1,5 l nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.

Technické špecifikácie

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