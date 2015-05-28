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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1864/20

4.9

| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka revolučnej technológii QUICKClean zaberie jeho čistenie iba 1 minútu. Doprajte si každý deň radosť zo zdravého, doma pripraveného džúsu!

Zobraziť všetky výhody

Až 2 l šťavy naraz, vyčistený už za 1 minútu

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 700 W

  • QuickClean

  • 2 l s XL trubicou

  • Lievik

Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna

Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna

Odšťavovač Philips je prvým odstredivým odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia. Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie čistiť.

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí

Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí.

Jednoduchá kontrola množstva dužiny vďaka priehľadnej nádobe

Jednoduchá kontrola množstva dužiny vďaka priehľadnej nádobe

Vychutnajte si skutočne interaktívne odšťavovanie. Veko aj nádoba na dužinu sú priehľadné, takže môžete sledovať, ako sa získava šťava z vášho ovocia a zeleniny. Zároveň ľahko uvidíte, kedy je nádoba plná a treba ju vyprázdniť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný a super rychlý

Odšťavňovač od Philips hodnotím velmi kladně. Zaujal mě svým vzhledem, jednoduchou manipulací a protiskluzovými přísavkami, které perfektně přilnou k jakémukoliv povrchu. Dále mě překvapila velká plnící trubice - vlezlo se i celé jablko a silný motor, díky kterému bylo vše během pár sekund odšťaveno. Vyzkoušela jsem hlavně ovoce a citrusy. Výsledkem jsme byli překvapeni, místo obyčejné šťávy z toho byl hustý našlehaný koktejl plný vitamínů. V nádobě na dužninu zbyly opravdu už jen zbytky, které nemají žádnou chuť. Na závěr už jen dodat, že se díky tvaru a hladkému povrchu dobře čistí. A pro ty, kteří chtějí něco zdravého a váhají, zda si odšťavňovač koupit - tento výrobek určitě doporučuju. OLCA, TESTERKA Ženy s.r.o.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

18/05/2015

Česká republika

Česká republika

Pěkný a kvalitní kousek

Odšťavňovač je velice pěkný a vyrobený z pevného, kvalitního materiálu. Díky přísavkám pevně drží na místě a nijak se nehýbe. Má velkou plnící hubici a rychlost odšťavnění je super. Během chvilinky máme hotovou čerstvou šťávu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

18/05/2015

Česká republika

Česká republika

Nejpoužívanější spotřebič

Odštavňovač se v naší domácnosti dostal na čestné místo nejvyužívanějších spotřebičů.Téměř každý den si vyrábíme zdravé šťávičky z našich domácích jablek a mrkve i z kupovaných citrusů.Nemůžeme si vynachválit rychlost odšťavení a využití do poslední kapky,odpadu je opravdu minimum.Jsem opravdu moc spokojená,náš první a asi i poslední odšťavňovač budeme používat i nadále.Mytí a čištění mi nevadí,sítko také už zvládám dobře.Určitě doporučuji a velká jednička.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

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