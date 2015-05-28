Tento produkt už nie je dostupný
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka revolučnej technológii QUICKClean zaberie jeho čistenie iba 1 minútu. Doprajte si každý deň radosť zo zdravého, doma pripraveného džúsu!
700 W
QuickClean
2 l s XL trubicou
Lievik
Odšťavovač Philips je prvým odstredivým odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia. Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie čistiť.
Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí.
Vychutnajte si skutočne interaktívne odšťavovanie. Veko aj nádoba na dužinu sú priehľadné, takže môžete sledovať, ako sa získava šťava z vášho ovocia a zeleniny. Zároveň ľahko uvidíte, kedy je nádoba plná a treba ju vyprázdniť.
4.9
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
OLCA
28/05/2015
Česká republika
Výkonný a super rychlý
Odšťavňovač od Philips hodnotím velmi kladně. Zaujal mě svým vzhledem, jednoduchou manipulací a protiskluzovými přísavkami, které perfektně přilnou k jakémukoliv povrchu. Dále mě překvapila velká plnící trubice - vlezlo se i celé jablko a silný motor, díky kterému bylo vše během pár sekund odšťaveno. Vyzkoušela jsem hlavně ovoce a citrusy. Výsledkem jsme byli překvapeni, místo obyčejné šťávy z toho byl hustý našlehaný koktejl plný vitamínů. V nádobě na dužninu zbyly opravdu už jen zbytky, které nemají žádnou chuť. Na závěr už jen dodat, že se díky tvaru a hladkému povrchu dobře čistí. A pro ty, kteří chtějí něco zdravého a váhají, zda si odšťavňovač koupit - tento výrobek určitě doporučuju. OLCA, TESTERKA Ženy s.r.o.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Kadeřka
18/05/2015
Česká republika
Pěkný a kvalitní kousek
Odšťavňovač je velice pěkný a vyrobený z pevného, kvalitního materiálu. Díky přísavkám pevně drží na místě a nijak se nehýbe. Má velkou plnící hubici a rychlost odšťavnění je super. Během chvilinky máme hotovou čerstvou šťávu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
cepina
18/05/2015
Česká republika
Nejpoužívanější spotřebič
Odštavňovač se v naší domácnosti dostal na čestné místo nejvyužívanějších spotřebičů.Téměř každý den si vyrábíme zdravé šťávičky z našich domácích jablek a mrkve i z kupovaných citrusů.Nemůžeme si vynachválit rychlost odšťavení a využití do poslední kapky,odpadu je opravdu minimum.Jsem opravdu moc spokojená,náš první a asi i poslední odšťavňovač budeme používat i nadále.Mytí a čištění mi nevadí,sítko také už zvládám dobře.Určitě doporučuji a velká jednička.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean