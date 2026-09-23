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HR1865/00
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Odšťavovanie nikdy nebolo také ľahké ako s týmto odšťavovačom Philips z eloxovaného hliníka s jedinečným filtrom s mikrosieťkou, 700 W motorom, podávacou trubicou XXL z nehrdzavejúcej ocele, funkciou zastavenia odkvapkávania, 2 l nádobou na dužinu a štýlovou 1,5 l nádobou na šťavu.
700 W
2 l
XXL trubica
Funkcia Drip po odšťavení zastaví odkvapkávanie z výlevky.
Extra veľká podávacia trubica, do ktorej sa zmestí celé ovocie a zelenina, takže ich už viac nebudete musieť krájať ani sekať.
2 l nádoba na dužinu a 1,5 l nádoba na šťavu vám umožní vytlačiť viac šťavy naraz.
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