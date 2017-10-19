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Všetky rady

  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
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  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
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  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
  • Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionOdšťavovač

HR1871/00

4.8
| (74) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka inovatívnemu sitku s rýchlym čistením a integrovanej nádobe na dužinu nebolo čistenie ešte nikdy také jednoduché. Doprajte si radosť zo zdravého, doma pripraveného džúsu!
Zobraziť všetky výhody

Vytlačí až o 10 % viac šťavy* a čistenie zaberie len minútu!

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • 2,5 l s XXL trubicou

  • Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

Vytlačí až 2,5 l šťavy naraz

Vytlačí až 2,5 l šťavy naraz

Vďaka inovatívnemu systému odšťavovania s obráteným sitkom dokáže tento odšťavovač získať až o 10 % viac šťavy*. A v závislosti od druhu odšťavovaného ovocia alebo zeleniny je možné získať až 2,5 litra džúsu bez toho, aby bolo potrebné vyprázdniť nádobu na dužinu.

Bez potreby krájania vďaka podávacej trubici XXL

Bez potreby krájania vďaka podávacej trubici XXL

80 mm extra veľká podávacia trubica umožňuje odšťavovať aj veľké druhy ovocia a zeleniny ako jablká, mrkvu a červenú repu bez potreby predkrájania.

2 rýchlosti na mäkké alebo tvrdé ovocie aj zeleninu

2 rýchlosti na mäkké alebo tvrdé ovocie aj zeleninu

2 rýchlosti odšťavovača Philips vám umožnia získať maximum z vášho obľúbeného ovocia a zeleniny – mäkkého aj tvrdého.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

74

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3

19/10/2017

Česká republika

Česká republika

výborný přístroj

Odšťavňovač jsme zakoupili po dlouhém výběru z různých typů a značek. Jsme s ním velmi spokojeni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač

21/05/2015

Česká republika

Česká republika

Odšťavňovač s maximální účinností

S odšťavňovačem jsem maximálně spokojena. Není potřeba podrobný návod, jeho použití je velmi snadné. Skvělá je široká trubice, kterou projde i větší ovoce (např. jablka). Odšťavní skvěle měkké i tvrdé druhy ovoce i zeleniny. Velmi prima je snadná údržba, dokonalé je i předmytí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač

20/05/2015

Česká republika

Česká republika

Velice dobrá obsluha a jednoduché čištění.

Odšťavňovač se velice dobře obsluhuje a jednoduše se rozebírá a čistí. Zpracuje velmi rychle ovoce i zeleninu. Oceňuji velký plníci otvor a průhlednou nádobu na odpad. Mám moc pěkný design. Testerka ženy s.r.o.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1871/70 Odšťavňovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s jednotkou v odšťavovaní Philips HR1861