Tento produkt už nie je dostupný
Trubica XL, 70 mm
Funkcia Quick Clean, vyčistenie do 90 s
Ľahké zostavenie
Šetrite čas a začnite odšťavovať rýchlejšie. Väčšinu ovocia a zeleniny už viac nemusíte krájať, aby sa do tohto odšťavovača zmestila. Jednoducho všetko vložte do 70 mm podávacej trubice XL a každý deň si vychutnávajte vyšší príjem živín.
S technológiou QuickClean a s mikrositkom, ktoré sa ľahko čistí. Všetky diely možno ľahko vybrať a opláchnuť.
Vďaka nášmu integrovanému uzáveru na zamedzenie kvapkania zostane kuchynská linka čistá.
4.7
z 5
67
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
MrKroketka
02/11/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
všestranná spokojenost
výrobek splnil očekávání - tichý, rychlý a hlavně jednoduché čištění. pokud se dává hodně měkké ovoce (mango nebo banán), tak se to pak trochu ucpává a je nutné promýt, ale to není nic nečekaného.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1888/70 Šnekový odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1888/70 Šnekový odšťavňovač
07/07/2020
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Výrobek je skvělá
[Employee of philipsglobal] Líbí se mi,jsem spokojenej doporučil bych produkt svým přátelům
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač
Hani22
26/02/2019
Česká republika
Spokojenost
Jsem spokojená,jen projde do štávy krapet více kousku,ale to není na škodu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač
Interné testy vykonané na 1 000 g každej z týchto prísad: hrozno, jablko, černica, jahoda, paradajka, červený melón, pomaranč a granátové jablko.