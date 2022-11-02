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  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
  • Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaMlecí odšťavovač

HR1887/80

4.7
| (67) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty
Doprajte si svoju dennú dávku zdravého džúsu. Nízkootáčkový odšťavovač Philips je dokonalým nástrojom na odšťavovanie. Tento pomalý odšťavovač disponuje dávkovacou trubicou XL, takže môžete odšťavovať celé ovocie, zeleninu a listovú zeleninu. Na jeho očistenie stačí 90-sekundové opláchnutie.
Zobraziť všetky výhody

Zdravé odšťavovanie, jednoducho a každý deň

Denná výživová bomba v priebehu 1 minúty

  • Trubica XL, 70 mm

  • Funkcia Quick Clean, vyčistenie do 90 s

  • Ľahké zostavenie

70 mm podávacia trubica so širokým otvorom

70 mm podávacia trubica so širokým otvorom

Šetrite čas a začnite odšťavovať rýchlejšie. Väčšinu ovocia a zeleniny už viac nemusíte krájať, aby sa do tohto odšťavovača zmestila. Jednoducho všetko vložte do 70 mm podávacej trubice XL a každý deň si vychutnávajte vyšší príjem živín.

Technológia QuickClean s mikrositkom, ktoré sa ľahko čistí

Technológia QuickClean s mikrositkom, ktoré sa ľahko čistí

S technológiou QuickClean a s mikrositkom, ktoré sa ľahko čistí. Všetky diely možno ľahko vybrať a opláchnuť.

S uzáverom na zamedzenie kvapkania zostane linka čistulinká

S uzáverom na zamedzenie kvapkania zostane linka čistulinká

Vďaka nášmu integrovanému uzáveru na zamedzenie kvapkania zostane kuchynská linka čistá.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

67

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

všestranná spokojenost

výrobek splnil očekávání - tichý, rychlý a hlavně jednoduché čištění. pokud se dává hodně měkké ovoce (mango nebo banán), tak se to pak trochu ucpává a je nutné promýt, ale to není nic nečekaného.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1888/70 Šnekový odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1888/70 Šnekový odšťavňovač

07/07/2020

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

Výrobek je skvělá

[Employee of philipsglobal] Líbí se mi,jsem spokojenej doporučil bych produkt svým přátelům

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Jsem spokojená,jen projde do štávy krapet více kousku,ale to není na škodu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Viva HR1887/80 Šnekový odšťavňovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Interné testy vykonané na 1 000 g každej z týchto prísad: hrozno, jablko, černica, jahoda, paradajka, červený melón, pomaranč a granátové jablko.